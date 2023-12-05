Рынок акций РФ сохраняет шансы на мощный отскок в декабре - "Алор Брокер"

Рынок акций РФ сохраняет шансы на мощный отскок в декабре, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Слабость рубля и попытка отскока нефти дают небольшие надежды в настоящее время если не на робкие покупки российских акций, то хотя бы на замедление падения, - отмечет эксперт. - Но поводов для возобновления восходящего тренда по рынку в целом нет: прибыль российского бизнеса в первом полугодии сократилась вдвое. Добавим к этому высокую ключевую ставку Банка России, которая может быть еще увеличена в середине декабря, и делаем вывод, что второе полугодие для бизнеса вряд ли будет лучше".

Однако шансы на мощный отскок все-таки есть, полагает Антонов. В декабре ожидается приток ликвидности на российский рынок акций - туда выйдет часть средств, полученных в виде годовых бонусов и 13-х зарплат. Поэтому аналитик не исключает, что в конце этого - начале следующего года мы увидим сильный восходящий импульс.

"В этой связи ближе к 3000 пунктам имеет смысл подбирать отдельные бумаги. Прежде всего, это касается Сбербанка и акций "Московской биржи". Они в нынешних условиях выглядят наиболее перспективными", - резюмирует стратег "Алор Брокер".

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