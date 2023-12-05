Ближайшая цель снижения котировок золота - $2010/унц. - "Финам"

Ближайшая цель снижения котировок золота находится на уровне $2010 за тройскую унцию, полагает ведущий аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин.

"Мощный вынос вверх цен на золото в начале этой недели ($2146/унц. - новый исторический максимум) был очень коротким по времени. Это говорит о том, что "быки" сорвали стоп-заявки у "медведей", поставивших их чуть выше предыдущих годовых максимумов. После чего котировки золота ожидаемо развернулись вниз. Все понимают, что участники рынка золота сейчас играют заметно на опережение всех событий, связанных со снижением ставки ФРС, поэтому активизация продавцов обоснована. Ближайшая цель снижения - $2010/унц.", - отмечает эксперт.

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