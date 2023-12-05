Высоки риски ослабления рубля до 92 руб./$1 во вторник - банк "Санкт-Петербург"

Высоки риски ослабления рубля до 92 руб./$1 во вторник, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в понедельник продолжил ослабление. Помимо усилившегося в начале декабря спроса на валюту, давление на курс мог оказать рост индекса доллара DXY в мире. Во вторник курс USD/RUB находится у 91,5 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В текущих условиях курс USD/RUB рискует на время вырасти к 92 руб./$1", - отмечают эксперты.

Цены на нефть в понедельник вновь снизились. Дополнительное давление на котировки, по мнению аналитиков, оказало глобальное укрепление доллара. В данное время фьючерсы Brent торгуются у $78,1/барр. Умеренно позитивная утренняя статистика из Китая в текущих условиях не оказывает выраженную поддержку нефтяным ценам, считают в банке. На этом фоне котировки пока могут остаться вблизи $77,5-79,5/барр.

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