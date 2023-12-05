Предстоящие дивидендные отсечки усилят колебания на рынке акций РФ - "Финам"

Предстоящие дивидендные отсечки усилят колебания на российском рынке акций. полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Максим Пухов.

Российский рынок не демонстрирует позитивной динамики, прошлую неделю он закрыл снижением, напоминает эксперт. Важным драйвером роста рынка на этой неделе может стать утверждение дивидендной политики Сбербанка 6 декабря. Предстоящие дивидендные отсечки, по мнению Пухова, в состоянии усилить колебания на российском рынке. Ближайшая отсечка по крупному эмитенту - 14 декабря "ЛУКОЙЛ", дивиденд на акцию 447 руб. Ну а пока сдерживающими факторами для роста рынка являются ожидание очередного повышения ключевой ставки и ситуация на нефтяном рынке, полагает аналитик.

"С технической точки зрения ситуация довольно противоречивая, - указывает стратег "Финама". - С одной стороны, пробит вниз уровень поддержки 3160, а с другой - торги в понедельник открылись гэпом вниз, но при этом характеризовались повышенной волатильностью, которая проявилась в образовании свечей с маленьким телом и большими тенями, что может характеризовать окончание текущей тенденции. В настоящий момент мы не рекомендуем открывать новые позиции, до более понятного прояснения ситуации".

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