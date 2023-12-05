"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Pfizer Inc. с целевой ценой $40,4 за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 32,7% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Фармацевтический гигант Pfizer в бытность главным бенефициаром пандемии коронавируса принес инвесторам солидную доходность, однако после спада заболеваемости компания была низвергнута с пьедестала, ее акции с начала текущего года подешевели на 41%. Мы своевременно исключили Pfizer из нашего аналитического покрытия, чтобы переждать просадку. На наш взгляд, теперь цена бумаги достигла дна, и приобрести Pfizer по нынешней бросовой цене - весьма разумная мысль для консервативного долгосрочного инвестора", - отмечает аналитик Зарина Саидова.

Pfizer - одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, имеющая более чем 150-летнюю историю.

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