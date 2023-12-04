Цена золота может подняться в диапазон $2200-2250/унц. в 2024 году - "Финам"

Цена золота может подняться в диапазон $2200-2250 за тройскую унцию в 2024 году, полагает ведущий аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин.

Эксперт отмечает, что в начале этой недели цена золота переписывает исторический максимум, кратковременно побывав на отметке $2148/унц. Пик роста цен был весьма непродолжительным, после чего котировки быстро вернулись на уровень пятничного закрытия ($2075/унц.).

"Такие "задерги" цены золота на неликвидном рынке часто предваряют смену направления движения котировок на противоположное, - считает Потавин. - По крайней мере это правило хорошо работает, когда тренд по драгметаллу меняется с падающего на растущий. В этой связи, важно, с какой динамикой и на каких уровнях золото закроет эту неделю".

Каковы среднесрочные перспективы у золота на 2024 год? Эксперт полагает, что желтый драгметалл вполне может подняться в район $2200-2250/унц., поскольку глобальный спрос на золото сохранится и в следующем году. Фундаментальные причины для этого: геополитическая напряженность, ожидаемое снижение процентных ставок в США, снижение доходностей гособлигаций и вероятное ослабление доллара США.

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