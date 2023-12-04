Ослабление рубля выше 92 руб./$1 пока маловероятно - "Открытие Инвестиции"

Уход курса валютной пары доллар/рубль выше уровня в 92 руб./$1 пока маловероятен, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Рубль слабел на относительно скромных объемах. В целом подобная динамика является ожидаемой, если оглядываться на нефть. Также перед новогодними праздниками могут более активно осуществляться частные покупки валюты. Плюс активность импортеров перед новогодними праздниками создает дополнительное давление на национальную валюту. Однако движение доллара выше 92 руб./$1 пока не просматривается", - отмечает Кочетков в комментарии.

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