Индекс Мосбиржи может снизиться к 3000-3070п в ближайшее время - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи может опуститься в район 3000-3070 пунктов в течение ближайших недель на фоне ожиданий подъема ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Общим негативным факторов для российского рынка акций выступают ожидания очередного повышения ключевой ставки по итогам заседания Банка России, назначенного на 15 декабря. Решение дополнительно ужесточить монетарные условия регулятор может принять, чтобы ослабить инфляционное давление на экономику, которое вновь растет. По данным Росстата, индекс потребительских цен с 21 по 27 ноября вырос на 0,33% после 0,2% неделей ранее. Годовая инфляция уже превышает прогноз регулятора на текущий год в диапазоне 7-7,5%, - указывает эксперт. - В ожидании подъема ставки ЦБ индекс Мосбиржи на текущей и следующей неделях может опуститься в район 3000-3070 пунктов, особенно если вниз продолжат двигаться цены на нефть. В то же время падения бенчмарка ниже психологически значимой отметки 3000 пунктов до конца года мы не прогнозируем".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.