Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla, сообщается в комментарии аналитиков.

"Продажи автомобилей Tesla, собранных в КНР, в ноябре составили 82432 штуки (+14,3% м/м и минус 17,8% г/г). В октябре спад был зафиксирован как в месячном (минус 11%), так и в годовом (минус 0,6%) сопоставлении. Впрочем, в центре внимания инвесторов останутся ценовые войны и снижение спроса на машины эмитента", - отмечают эксперты.

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