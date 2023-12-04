Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto, сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания сообщила о замедлении роста продаж автомобилей, которые в ноябре увеличились лишь на 1,5% м/м против октябрьских +12,1% м/м. Несмотря на это, эмитент по результатам 11М23 уже превзошел цель на весь 2023 год (300000), выпустив 326000 авто. В декабре он намерен, слишком оптимистично, на наш взгляд, увеличить производство до 50000 штук, что предполагает рост на 22% м/м, - указывает эксперт Александр Гайда. - Рынок КНР, по прогнозам Китайской ассоциации пассажирских автомобилей, по итогам текущего года вырастет на впечатляющие 50% г/г. В сегменте премиальных электромобилей по-прежнему уверенно себя чувствует XPeng, установив в ноябре новый рекорд по объему производства (20 тысяч автомобилей). Хуже дела обстоят у NIO, чьи поставки сократились на 0,7% м/м (до 16 тысяч), и Tesla, где падение продаж в Китае составило 17,8% г/г. Li Auto приходится соперничать и с новым брендом электромобилей Aito от Huawei, чьи рекордные продажи ноября (18827 штук) сразу на 48% перекрыли результат предыдущего месяца. Кроме того, ожидается появление на рынке премиальных моделей совместного предприятия Geely и Baidu Inc.. Ввиду нарастающей конкуренции мы ожидаем дальнейшее замедление роста продаж Li Auto, ввиду чего сохраняем рейтинг на уровне "продавать".

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