SberCIB рекомендует держать акции компаний-девелоперов на рынке РФ

SberCIB Investment Research рекомендует "держать" акции российских публичных девелоперов, прогноз первичного рынка на 2024 год консервативный, сообщается в обзоре старшего аналитика Георгия Иванина и младшего аналитика Никиты Ковалева.

"Банк России на прошлой неделе опубликовал данные по выдаче ипотечных кредитов в октябре. На первичном рынке количество выданных ипотечных кредитов снизилось на 22% м/м - до 73 тыс. (рост на 23% м/м в сентябре). В рублевом выражении выдача ипотечных кредитов снизилась на те же 22% м/м - до 360,5 млрд руб. (плюс 26% м/м в сентябре). Помесячная динамика, как мы и ожидали, указывает на начало понижательного тренда на рынке, - указывают эксперты. - Снижение объясняется несколькими инициативами ЦБ, включая новые требования к банкам с 1 октября (ужесточены требования к резервам по ипотечным кредитам с первым взносом менее 30% для заемщиков, у которых соотношение процентных платежей и доходов превышает 70%) и повышение с 9 сентября минимального первого взноса с 15% до 20%".

"Октябрьские данные соответствуют нашим ожиданиям, согласно которым продажи на первичном рынке жилья в России могут упасть на 30% кв/кв в октябре-декабре после рекордного третьего квартала. Наш прогноз для первичного рынка на 2024 год консервативен и предполагает снижение на 8% г/г в физическом выражении, так как 1 июля истечет срок действия программы льготной ипотеки и семейной ипотеки. Мы ожидаем, что будет продлена только программа семейной ипотеки, а программа льготной ипотеки может быть продлена лишь в сокращенном объеме. Впрочем, не исключаем, что снижение может оказаться более выраженным, если учесть новые планы правительства еще больше повысить минимальный первый взнос по программе льготной ипотеки в январе 2024 года. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. В целом мы считаем новость негативной для всех публичных девелоперов с точки зрения ее восприятия инвесторами. Наша оценка акций этих компаний - "держать", - пишут аналитики инвестбанка в материале.

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