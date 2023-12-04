Потенциала роста котировок акций РусГидро пока нет - "КИТ Финанс Брокер"

Потенциала роста котировок акций "РусГидро" пока не видно, форвардная дивидендная доходность более чем в два раза ниже ключевой ставки ЦБ РФ, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер".

"Компания опубликовала финансовые результаты за 3К23 по МСФО. Выручка увеличилась почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 107,2 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 79,9% - до 26,8 млрд руб. Чистая прибыль "РусГидро" за отчетный составила 9,1 млрд руб. против 3,3 млрд руб. убытка годом ранее. Это сильные финансовые результаты на фоне индексации тарифов на Дальнем Востоке в 2023 году, которые частично компенсировали рост экономически обоснованных затрат в прошлые периоды. Кроме того, если переводить показатели в рубли, за счет сильной девальвации в 3К23, результаты квартал к кварталу сильные. Несмотря на это, FCF "РусГидро" отрицательный из-за роста инвестиций. Соотношение чистого долга к EBITDA достигло 2,4х на конец отчетного период. На фоне роста процентных ставок, увеличатся финансовые расходы "РусГидро". Форвардная дивдоходность более чем в два раза ниже ключевой ставки ЦБ РФ. Таким образом, мы не видим потенциала в акциях", - указывают эксперты инвестиционной компании.

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