Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 88,5-90,5 руб./$1 на текущей неделе - "Велес Капитал"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит 88,5-90,5 руб./$1 на текущей неделе, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Аналитик отмечает, что в начале недели доллар продолжил восстанавливать позиции. Рубль испытывает давление в связи с сокращением предложения валюты на рынке в начале месяца, а также из-за внешних условий. Так, стоимость нефти марки Brent опускалась в середине понедельника до двухнедельного минимума в $77,5/барр., а доллар в утренние часы заметно укреплялся к корзине основных мировых валют.

"Более ощутимое ослабление рубля по-видимому сдерживается механизмом обязательной продажи валютной выручки экспортерами, что обеспечивает рынок дополнительной валютной ликвидностью в неналоговый период, - полагает Кравченко. - Ожидаем, что в ближайшую неделю пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 90-92,5 руб./$1. Американская валюта может продолжить восстановление позиций, однако процесс, вероятно, будет иметь сдержанный характер".

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