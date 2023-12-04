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04 декабря 2023 года 14:12
Рубль удержится в диапазоне 89-92 руб./$1 в краткосрочной перспективе - УК "Первая"
Рубль, скорее всего, удержится в диапазоне 89-92 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает эксперт УК "Первая" Антон Пустовойтов. "Рубль на прошедшей неделе ослаб по отношению к доллару на 2%, - наминает аналитик. - Важной новостью недели стало то, что ЦБ в 2024 году начнет зеркалировать расходы бюджета этого года сверх бюджетного правила. Это означает, что при прочих равных регулятор будет продавать больше иностранной валюты (или покупать меньше), что окажет стабилизирующее влияние на курс рубля в следующем году. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе котировки рубля будут находится на текущих уровнях в диапазоне 89-92 руб./$1". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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