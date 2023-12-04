Инвесторам стоит сохранять позиции в выпусках ОФЗ с плавающей ставкой - УК "Первая"

Инвесторам стоит сохранять позиции в выпусках ОФЗ с плавающей ставкой, полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Антон Пустовойтов.

По мнению эксперта, на российском долговом рынке в фокусе внимания остаются данные по темпу роста цен, динамика курса рубля, а также результаты размещения выпусков ОФЗ на аукционах Минфина. Выходящие данные по инфляции свидетельствуют о том, что темпы роста цен находятся на уровнях заметно выше значения цели ЦБ.

При этом, на взгляд Пустовойтова, сохраняются и ключевые проинфляционные риски: состояние рынка труда, повышенные инфляционные ожидания и сохранение бюджетного импульса. Это, по его мнению, создает вероятность дополнительного повышения ключевой ставки и обуславливает ее удержание на повышенных уровнях в течение длительного времени.

"Помимо этого, в ближайшие годы Минфину предстоит занимать свыше 4 трлн руб. ежегодно, что также будет оказывать давление на ОФЗ, преимущественно долгосрочные выпуски, - указывает эксперт. - Принимая во внимание данные факторы, мы считаем целесообразным сохранять позиции в выпусках с плавающей ставкой, которые имеют оптимальное сочетание риска и доходности на текущий момент. При этом мы следим за котировками на долговом рынке и выходящими макроданными и в ближайшие месяцы будем оценивать целесообразность добавления в портфели среднесрочных облигаций".

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