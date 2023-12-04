"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 43,7 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,83%, стоп-приказ: 33 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Авиакомпания опубликовала сильный отчет МСФО по итогам III квартала и 9 месяцев 2023 года, отмечают аналитики. Выручка за III квартал увеличилась на 41% до 188,9 млрд рублей благодаря росту регулярных перевозок. Показатель EBITDA за этот же период вырос на 64,5% до 108,1 млрд рублей, а за 9 месяцев - на 36,5% до 174,3 млрд рублей. Все это, по мнению экспертов, говорит об эффективности использования ресурсов и высоком спросе на услуги компании.

"С технической точки зрения котировки движутся в рамках локальной коррекции и подходят к уровню поддержки, откуда возможен потенциальный отскок. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 33,0 руб. риск на портфель составит 0,95%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08", - указывают в "Финаме".

Фундаментальный фактор

"Аэрофлот" - российская государственно-частная авиакомпания, осуществляющая полеты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях.

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