"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Broadcom с целью $1060

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Broadcom Inc. с целевой ценой $1060 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,98%, стоп-приказ: $890, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания завершила сделку по приобретению крупного разработчика программного обеспечения VMWare. По прогнозам аналитиков, сделка приведет к существенному увеличению прибыли Broadcom в 2024 финансовом году и потенциальному росту этого показателя более чем на 10% в 2025 году. Компания сможет добиться значительных результатов, если получится достичь синергетического эффекта, а сумма долга будет сокращаться быстрее, чем сейчас.

Акции компании демонстрируют долгосрочный восходящий тренд и тестируют сильный уровень поддержки. Идея на рост бумаги с целью $1060. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $890 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,25.

Broadcom - американская компания по разработке полупроводниковой продукции, на счету которой более 5000 патентов.

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