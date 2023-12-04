S&P 500 может переписать годовой максимум в декабре - БКС Экспресс

Индекс S&P 500 может переписать годовой максимум в текущем месяце, техническая перекупленность пока меркнет перед фундаментальными факторами силы рынка, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс широкого рынка S&P 500 в пятницу взлетел к 4600 пунктам. Идея движения рынка на годовые пики полностью оправдалась, и, несмотря на очевидную перегретость рынка, вероятность обновления вершин 2023 года сохраняется. Техническая перекупленность индексов пока меркнет перед фундаментальными факторами силы рынка, - пишет аналитик в обзоре. - Позитив для рынка акций исходит от ФРС - вероятность остановки цикла повышения ставок очень высокая (98%), а время до монетарного разворота, когда ЦБ начнет снижать ставки, резко сокращается; уже в марте шанс на снижение ключевой ставки с текущей 5,5% участниками срочного рынка CME Group оценивается почти в 60%.

"Еще в рамках декабря индекс S&P 500 может переписать годовой максимум, и это будет заявка на движение к абсолютному рекорду выше 4800 пунктов, но уже в 2024 году. Возможно, ценовой пик рынка совпадет с началом снижения ставок ФРС в марте будущего года.", - указывает Зельцер в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.