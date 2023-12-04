Дальнейший рост цены золота возможен при закреплении в ближайшие дни выше $2080/унц. - БКС Экспресс

Возможно продолжение восходящего движения котировок золота в случае закрепления в ближайшие дни выше уровня в $2080 за тройскую унцию, считают аналитики БКС Экспресс.

"Цены на золото на торгах понедельника подскакивали выше $2140 за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Котировки преодолели область $2050-2080, которая трижды останавливала восходящие тренды. Локальным драйвером для роста цен выступил очередной виток обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также новости об атаках на коммерческие судна в Красном море. Геополитический фактор может провоцировать сильные, но часто краткосрочные движения в золоте, - указывают эксперты в обзоре. - Фундаментальную среднесрочную поддержку спросу на драгметалл оказывают снижение доходностей по долларовым гособлигациям США и рост реальных процентных ставок. Индекс доллара, у которого выраженная обратная корреляция с золотом, сейчас находится вблизи минимальных уровней за последний месяц. При закреплении в ближайшие дни выше $2080 возможно продолжение восходящего движения. В качестве значимого уровня сопротивления по золоту сейчас можно выделить район $2200-2210".

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