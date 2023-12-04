"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "продавать" для бумаг Globaltrans с прогнозной стоимостью 710 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"РЖД в пятницу утром опубликовали данные за ноябрь, которые отразили падение погрузки (-1,9%) и грузооборота (2,2%) на сети РЖД. Вместе с тем индекс ставок на полувагоны опять чуть подрос (+1,5% м/м). Сохраняем сдержанный взгляд на компанию. Хоть ставок рост незначительный, он показывает, что Globaltrans в теории должна чувствовать себя хорошо с точки зрения прибыли. Исторически такой диссонанс (объемы падают, ставки растут) объяснялся замедлением скорости движения вагонов по ж/д сети из-за заторов и пробок. Поскольку цены очень важны для экономики Globaltrans, пока мы отмечаем неплохую финансовую составляющую для компании", - пишет аналитик Дмитрий Булгаков.

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