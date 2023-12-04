Рубль может восстановиться до 90 руб./$1 в начале недели - SberCIB

Рубль может восстановиться в начале недели до 90 руб./$1 при поддержке экспортеров, а нефть, скорее всего, будет торговаться в интервале $78-79 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль подешевел в пятницу еще на 1%, до 90,4 за доллар: активность экспортеров ослабла, а спрос на валюту вырос перед выходными, - пишут эксперты. - В понедельник утром курс снизился до 90,7 руб./$1, но сейчас восстанавливается до 90,4 руб./$1. Не исключено, что на более привлекательных уровнях экспортеры нарастят предложение валюты, и рубль достигнет 90 руб./$1".

Баррель Brent подешевел в пятницу до $78,88. Рынок продолжил анализировать решение ОПЕК+. Кроме того, росту продаж способствовало техническое закрытие позиций ниже отметки $80 за баррель. Этим утром нефть дешевеет на $0,5 за баррель. Эксперты инвестбанка ожидают, что в понедельник нефть останется под давлением и будет торговаться в интервале $78-79 за баррель.

"Доходности краткосрочных ОФЗ (погашение до пяти лет) в пятницу выросли в среднем на 50 б.п. из-за ослабления рубля и переоценки риска повышения ставки на предстоящем заседании ЦБ РФ, - отмечают далее аналитики SberCIB. - Сейчас кривая торгуется в диапазоне от 11,6%, до 12,8%. На этой неделе доходности могут продолжить расти, так как текущие уровни пока не полностью отражают риски длительного сохранения ключевой ставки на высоком уровне".

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