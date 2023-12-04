Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 88,5-90,5 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 88,5-90,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 97-99 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Доллар на Московской бирже встретил конец минувшей недели в положительной динамике. Рубль ожидаемо сбавил обороты своего роста из-за потери поддержки от периода ноябрьских налоговых выплат, во время которого экспортеры продавали валюту. Поддержать российский рубль может дальнейшее продолжение шагов по налаживанию баланса экспорта и импорта. Тем временем рынок занял выжидательную позицию, оценивая ситуацию на мировом энергетическом рынке, прогнозы на спрос на "черное золото" и перспективы соблюдения свежих договоренностей между странами-лидерами добычи. Нефтяные цены показали снижение после встречи ОПЕК+ - инвесторы отыгрывают принятое решение о дополнительном сокращении добычи нефти", - пишет эксперт.

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