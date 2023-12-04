Вероятно сохранение давления на рубль на торгах в понедельник - ПСБ

Вероятно сохранение давления на национальную валюту в течение торговой сессии понедельника, целевой диапазон пары доллар/рубль на начало текущей недели составляет 90-92 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Текущее повышение курсов валют выглядит пока, на мой взгляд, коррекционным отскоком после сильного направленного понижательного движения октября-ноября. И в отсутствие дальнейшего ухудшения ситуации на рынке нефти, способного ограничить поступления валютной выручки от экспортеров, его потенциал, по моему мнению, выглядит небольшим. Сдерживать ослабление рубля будет и приближение заседания Банка России (15 декабря), на котором регулятор может вновь поднять ключевую ставку, - пишет аналитик в обзоре. - В понедельник утром доллар инерционно пытается развить рост. Считаю, что валютный рынок пока останется "заложником" внешнего фона (в первую очередь конъюнктуры нефтяного рынка и активности экспортеров - последняя локально может остаться невысокой). Целевым на начало недели видим диапазон 90-92 руб./$1. Возврат американской валюты в диапазон 85-90 руб./$1 до конца 2023 года остается нашим базовым сценарием. По-прежнему с оптимизмом смотрим на рынок нефти, считая текущую просадку как носящую временный характер. Рассчитываем на устойчивость предложения валюты со стороны экспортеров при сдержанности спроса на валюту со стороны импортеров в условиях высоких ставок, а также на ограниченность оттока капитала. По-прежнему не исключаем в случае заметного улучшения ситуации на рынке нефти приближения рубля к расчетному равновесному уровню (по нашим оценкам, сейчас около 85 руб./$1)".

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