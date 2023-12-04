Ключевые события понедельника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут статистика от Московской биржи, макроданные из США, еврозоны, Германии, комментарий ЕЦБ:

- Объем торгов на Мосбирже за ноябрь;

- Промышленные заказы в США за октябрь;

- Индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне на декабрь;

- Сальдо торгового баланса в Германии в октябре;

- Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.

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