Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3100-3150п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Российский рынок акций, возможно, предпримет попытки подрасти, однако, учитывая падение нефтяных цен в понедельник утром, крайне маловероятно, что по итогам дня индекс Мосбиржи окажется в плюсе. На фоне сильного роста цен на золото и общей безыдейности для покупки стоит рассматривать лишь бумаги золотодобытчиков", - отмечает эксперт в комментарии.

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