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04 декабря 2023 года 09:49
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3100-3150п в понедельник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Российский рынок акций, возможно, предпримет попытки подрасти, однако, учитывая падение нефтяных цен в понедельник утром, крайне маловероятно, что по итогам дня индекс Мосбиржи окажется в плюсе. На фоне сильного роста цен на золото и общей безыдейности для покупки стоит рассматривать лишь бумаги золотодобытчиков", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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