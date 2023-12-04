Рост доходностей ОФЗ на текущей неделе, скорее всего, продолжится - ПСБ

Рост доходностей рублевых гособлигаций на текущей неделе, скорее всего, продолжится при отсутствии поддержки со стороны рубля, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Кривая ОФЗ по итогам прошедшей недели подросла на 4-7 б.п. При этом основное движение наблюдалось в четверг-пятницу после завершения налогового периода и возврата рубля к уровню 90 руб./$1. Дополнительным негативным фактором для госбумаг остаются данные по недельной инфляции, которые указывают на дальнейшее ускорение роста цен. В целом с приближением заседания Банка России 15 декабря опасения инвесторов относительно дополнительного повышения ключевой ставки начинают нарастать, что сказывается на снижении спроса на ОФЗ с фиксированным купоном, пишет эксперт в материале. - На текущей неделе при отсутствии поддержки со стороны рубля давление на котировки классических госбумаг сохранится, а спрос на аукционе Минфина, вероятно, снизится. Также на текущей неделе не исключаем заявлений представителей ЦБ".

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