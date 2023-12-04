Вероятно сохранение слабости нефтяных фьючерсов в ближайшие дни - БКС Экспресс

Слабость нефтяных фьючерсов может сохраняться в ближайшие дни, однако фундаментально уровни ближе к $80 за баррель нефти марки Brent выглядят вполне справедливыми, считают эксперты БКС Экспресс.

"Цены на нефть продолжают демонстрировать нисходящую динамику после разочарования рынка в решении ОПЕК+. Альянс обеспечил поддержку ценам, но объем сокращений оказался ниже, чем ожидалось. В дополнение Baker Hughes в пятницу сообщил о росте буровой активности в США, который пока не имеет признаков сложившейся тенденции, но все же напоминает о возможности роста предложения нефти вне ОПЕК. На выходных фиксировался рост напряженности на Ближнем Востоке. Это обеспечило ограниченную поддержку нефтяным котировкам в понедельник утром, но все же не удержало от дальнейшего снижения, - указывают аналитики в обзоре. - Слабость нефтяных фьючерсов может сохраняться в ближайшие дни, однако фундаментально уровни ближе к $80 за баррель выглядят вполне справедливыми. Вероятно, участники рынка будут ждать данные, что члены альянса действительно будут исполнять взятые на себя обязательства по добровольному сокращению добычи".

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