Риски снижения индекса Мосбиржи в текущий момент повышенные - БКС Экспресс

Риски дальнейшего снижения индекса Мосбиржи в текущий момент повышенные, учитывая сложившийся сантимент и локальную слабость нефти, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций в последние дни выглядит слабо. В пятницу, несмотря на ослабление рубля и рост ключевых мировых фондовых площадок, индекс Мосбиржи потерял 1,2% и опустился на локальные минимумы последних недель. Объемы торгов на этом падении невысокие, так что о масштабной фиксации позиций пока говорить преждевременно. Снижение скорее происходит на фоне отсутствия новых явных драйверов, способных оказывать поддержку нашему рынку. Два основных фактора для беспокойства у инвесторов сейчас: снижение цен на нефть, произошедшее вопреки решению ОПЕК+ дополнительно сократить добычу; риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, - пишет аналитик в обзоре. - Индекс Мосбиржи в данный момент опустился чуть ниже середины того бокового коридора, в котором торги проходят четыре месяца подряд. При этом поступательное сползание вниз началось в конце октября. Четких сигналов о развороте наверх пока не появлялось. Риски дальнейшего спуска повышенные, учитывая сложившийся сантимент и локальную слабость нефти. Для смены настроений, вероятно, необходим уверенный отскок сырьевых цен. Важных технических поддержек нет вплоть до нижней границы боковика. Она расположена лишь на 2985-3020 пунктах, то есть ниже текущих значений еще на 3,4-4,5%. В случае приближения к этим рубежам объем совокупного спроса на нашем рынке может увеличиться. То есть участники могут выкупать просадку по мере приближения ко всем очевидной области поддержки".

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