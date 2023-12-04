.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Риски снижения индекса Мосбиржи в текущий момент повышенные - БКС Экспресс
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 декабря 2023 года 09:09
Риски снижения индекса Мосбиржи в текущий момент повышенные - БКС Экспресс
Риски дальнейшего снижения индекса Мосбиржи в текущий момент повышенные, учитывая сложившийся сантимент и локальную слабость нефти, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Российский рынок акций в последние дни выглядит слабо. В пятницу, несмотря на ослабление рубля и рост ключевых мировых фондовых площадок, индекс Мосбиржи потерял 1,2% и опустился на локальные минимумы последних недель. Объемы торгов на этом падении невысокие, так что о масштабной фиксации позиций пока говорить преждевременно. Снижение скорее происходит на фоне отсутствия новых явных драйверов, способных оказывать поддержку нашему рынку. Два основных фактора для беспокойства у инвесторов сейчас: снижение цен на нефть, произошедшее вопреки решению ОПЕК+ дополнительно сократить добычу; риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, - пишет аналитик в обзоре. - Индекс Мосбиржи в данный момент опустился чуть ниже середины того бокового коридора, в котором торги проходят четыре месяца подряд. При этом поступательное сползание вниз началось в конце октября. Четких сигналов о развороте наверх пока не появлялось. Риски дальнейшего спуска повышенные, учитывая сложившийся сантимент и локальную слабость нефти. Для смены настроений, вероятно, необходим уверенный отскок сырьевых цен. Важных технических поддержек нет вплоть до нижней границы боковика. Она расположена лишь на 2985-3020 пунктах, то есть ниже текущих значений еще на 3,4-4,5%. В случае приближения к этим рубежам объем совокупного спроса на нашем рынке может увеличиться. То есть участники могут выкупать просадку по мере приближения ко всем очевидной области поддержки". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
04 декабря 2023 года 11:13
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Интер РАО с целевой ценой 5,9 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 43% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Интер РАО" в пятницу опубликовала финансовые результаты за 3К23 и 9М23. EBITDA... читать дальше
.04 декабря 2023 года 10:57
Риски повышения ключевой ставки Банка России как минимум до 16% годовых по итогам заседания 15 декабря 2023 года усиливаются на фоне публикации на прошлой неделе статистики, указавшей на все еще сильный потребительский спрос, обострившийся дефицит рабочей силы и ускорившуюся недельную инфляцию,... читать дальше
.04 декабря 2023 года 10:13
Вероятно сохранение давления на национальную валюту в течение торговой сессии понедельника, целевой диапазон пары доллар/рубль на начало текущей недели составляет 90-92 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Текущее повышение курсов валют выглядит пока, на мой взгляд,... читать дальше
.04 декабря 2023 года 10:03
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут статистика от Московской биржи, макроданные из США, еврозоны, Германии, комментарий ЕЦБ: - Объем торгов на Мосбирже за ноябрь; - Промышленные заказы в... читать дальше
.04 декабря 2023 года 09:49
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Российский рынок акций, возможно, предпримет попытки подрасти, однако, учитывая падение нефтяных цен в понедельник утром,... читать дальше
.04 декабря 2023 года 09:36
Рост доходностей рублевых гособлигаций на текущей неделе, скорее всего, продолжится при отсутствии поддержки со стороны рубля, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Кривая ОФЗ по итогам прошедшей недели подросла на 4-7 б.п. При... читать дальше
.04 декабря 2023 года 09:21
Слабость нефтяных фьючерсов может сохраняться в ближайшие дни, однако фундаментально уровни ближе к $80 за баррель нефти марки Brent выглядят вполне справедливыми, считают эксперты БКС Экспресс. "Цены на нефть продолжают демонстрировать нисходящую динамику после разочарования рынка в решении... читать дальше
.04 декабря 2023 года 09:10
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы крупнейших стран АТР не показывают единой динамики в понедельник. Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник утром. читать дальше
.01 декабря 2023 года 18:59
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Интер РАО", драйверов для роста цены бумаги на горизонте года нет, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова. "Эмитент представил умеренно негативные финансовые результаты за 9М23. Выручка выросла в основном на фоне расширения... читать дальше
.01 декабря 2023 года 18:30
Возможный торговый диапазон для золота на декабрь составляет $2000-2070 за тройскую унцию, считает старший аналитик SberCIB Investment Research Анна Пильгунова. "Котировки золота превысили психологически важный уровень в $2000 за унцию. Ключевым событием текущего месяца станет заседание ФРС США... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.