"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций Интер РАО

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Интер РАО", драйверов для роста цены бумаги на горизонте года нет, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Эмитент представил умеренно негативные финансовые результаты за 9М23. Выручка выросла в основном на фоне расширения клиентской базы сбытового сегмента компании, а также роста цен на оптовом рынке электроэнергии. Чистая прибыль сократилась из-за роста операционных расходов на 8,5% год к году. Всему виной индексация тарифов на передачу электроэнергии, а также рост цен на уголь и газ, которые являются основным видом топлива для теплоэлектростанций. Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "Интер РАО", так как не видим драйверов для роста на горизонте года, несмотря на значительный запас денежных средств на балансе компании. Из энергетиков выделяем "Юнипро".

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