Возможный торговый диапазон для золота на декабрь - $2000-2070/унц. - SberCIB

Возможный торговый диапазон для золота на декабрь составляет $2000-2070 за тройскую унцию, считает старший аналитик SberCIB Investment Research Анна Пильгунова.

"Котировки золота превысили психологически важный уровень в $2000 за унцию. Ключевым событием текущего месяца станет заседание ФРС США (12-13 декабря). Если Федрезерв смягчит свои формулировки по итогам заседания, золото может вырасти в цене. Ближайшее сопротивление находится на историческом максимуме $2080 за тройскую унцию, - отмечает эксперт в комментарии. - Кроме того, в центре внимания будет статистика по инфляции в США за ноябрь. Если она продолжит замедляться, это усилит ожидания, что ФРС раньше начнет снижать ставку раньше. Мы считаем, что при прочих равных в декабре золото может торговаться в диапазоне $2000-2070".

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