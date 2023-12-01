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01 декабря 2023 года 17:54
Возможно продолжение роста рынка акций США в ближайший месяц - Freedom Finance Global
Возможно продолжение роста американского фондового рынка в ближайший месяц на фоне влияния сложившихся факторов, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Американский фондовый рынок завершил ноябрь максимальным более чем за год ростом, констатирует эксперт. Этому способствовали продолжение тренда на замедление инфляции, ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС с середины 2024 года, а также удачный сезон отчетности за третий квартал. Индекс S&P 500 за прошедший месяц поднялся на 9,11%, Dow Jones - на 8,77%, Nasdaq Composite - на 10,70%. По данным Factset, 82% эмитентов, входящих в индекс широкого рынка, за июль-сентябрь зафиксировали рост EPS (прибыли на акцию) выше консенсуса и средних темпов за последние пять и десять лет, отмечает Чернов. В среднем прибыль на акцию превзошла ожидания на 7,1% (лучше среднестатистического результата за десять лет). Выручку выше прогнозов сгенерировали 62% эмитентов из S&P 500. По данным об открытом интересе на Чикагской товарной бирже (CME), вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании регулятора оценивается как нулевая, вероятность ее снижения на 25 б.п. как 0,6%. Таким образом, указывает эксперт инвесткомпании, 99,4% управляющих хедж-фондами убеждены, что ставка останется на текущем уровне. "Напомним, что 1 ноября на это рассчитывали 79,5% управляющих. Пересмотр ожиданий обусловили данные инфляции в США за октябрь, которые показали ее замедление с сентябрьских 3,7% годовых до 3,2% при консенсусе 3,3% г/г. Одновременно некоторые представители руководства ФРС в своих комментариях намекали, что пик роста ставок в американской экономике уже пройден", - отмечает Чернов в материале. "С учетом продолжающегося влияния указанных выше факторов мы не исключаем продолжение роста фондового рынка в США в ближайшем месяце. Ноябрь и декабрь традиционно отличаются повышенной волатильностью, но на этот раз более вероятным мы считаем развитие "рождественского ралли", - заключает аналитик Freedom Finance Global. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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