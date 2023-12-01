.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Средняя цена нефти в декабре может составить около $85/барр. - SberCIB
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 декабря 2023 года 17:24
Средняя цена нефти в декабре может составить около $85/барр. - SberCIB
Средняя цена на нефть марки Brent в текущем месяце может составить около $85 за баррель, говорится в комментарии старшего аналитика SberCIB Investment Research Константина Самарина. "Мы ожидаем сезонное усиления спроса в декабре и подготовку к ограничению предложения в соответствии с соглашениями ОПЕК+. В центре внимания будут актуальные оценки роста спроса и предложения на следующий год от ОПЕК, Минэнерго США и Международного энергетического агентства, а также заседание ФРС США. Полагаем, что средняя цена на нефть марки Brent в текущем месяце составит около $85 за баррель", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
01 декабря 2023 года 18:59
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Интер РАО", драйверов для роста цены бумаги на горизонте года нет, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова. "Эмитент представил умеренно негативные финансовые результаты за 9М23. Выручка выросла в основном на фоне расширения... читать дальше
.01 декабря 2023 года 18:30
Возможный торговый диапазон для золота на декабрь составляет $2000-2070 за тройскую унцию, считает старший аналитик SberCIB Investment Research Анна Пильгунова. "Котировки золота превысили психологически важный уровень в $2000 за унцию. Ключевым событием текущего месяца станет заседание ФРС США... читать дальше
.01 декабря 2023 года 17:54
Возможно продолжение роста американского фондового рынка в ближайший месяц на фоне влияния сложившихся факторов, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Американский фондовый рынок завершил ноябрь максимальным более чем за год ростом, констатирует эксперт. Этому способствовали... читать дальше
.01 декабря 2023 года 16:51
"Велес Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Магнита" до 8249 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена. "Результаты Магнита по итогам 9М23 не впечатляют, чему виной высокая база... читать дальше
.01 декабря 2023 года 16:21
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогнозную стоимость акций Walt Disney Co. на уровне $120 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре аналитиков. "Инвестфонд Trian Fund Management объявил, что начинает борьбу за места в совете директоров Walt Disney, хотя компания отклонила... читать дальше
.01 декабря 2023 года 15:50
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций CK Asset и China Resources Land, сообщается в обзоре аналитиков. "China Evergrande намеревается представить очередной план реструктуризации долга до назначенного на понедельник (4 декабря) слушания в гонконгском суде. Из-за... читать дальше
.01 декабря 2023 года 15:17
Потенциал укрепления рубля и ограниченная дивдоходность акций - помехи для роста индекса Мосбиржи - "Велес Капитал"
Фундаментально росту индекса Мосбиржи в декабре по-прежнему могут мешать потенциальное укрепление рубля и ограниченная дивидендная доходность акций эмитентов за девять месяцев 2023 года, которая по большинству бумаг не превышает 6,5%, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена... читать дальше
.01 декабря 2023 года 14:37
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования до 2 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5%, сообщается в материале аналитиков. Эксперты ожидают позитивную динамику котировок акций... читать дальше
.01 декабря 2023 года 13:55
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 708 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,3%, стоп-приказ: 604 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Недавно компания неожиданно перевела... читать дальше
.01 декабря 2023 года 13:24
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lululemon Athletica с целью $500 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,8%, стоп-приказ: $425, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания отчитается о финансовых... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.