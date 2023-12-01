Потенциал укрепления рубля и ограниченная дивдоходность акций - помехи для роста индекса Мосбиржи - "Велес Капитал"

Фундаментально росту индекса Мосбиржи в декабре по-прежнему могут мешать потенциальное укрепление рубля и ограниченная дивидендная доходность акций эмитентов за девять месяцев 2023 года, которая по большинству бумаг не превышает 6,5%, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"ЦБ РФ тем временем для сдерживания инфляционных ожиданий на заседании 15 декабря может вновь повысить процентную ставку с текущих 15% до 16%, что также негативно для настроений фондового рынка. В декабре закроются дивидендные реестры по таким бумагам как "ЛУКОЙЛ", "ФосАгро", "Новабев Групп", "Норникель", "Инарктика" и "Газпром нефть" (наиболее привлекательная на данный момент доходность составляет около 9,5%). До января с дивидендами продолжат торговаться "Совкомфлот", "Магнит", "Татнефть" и "Роснефть", что при прочих равных может оказывать поддержку котировкам указанных эмитентов, - указывает эксперт. - Одним из наиболее интересных корпоративных событий месяца при этом может стать "День инвестора" Сбербанка, который назначен на 6 декабря. Ранее глава Сбербанка Греф заявил, что набсовет банка принял "очень нетривиальную" стратегию. Для рынка особенно интересными будут комментарии в отношении возможных дивидендов по итогам 2023 года, которые, судя по рекордной прибыли банка, обещают быть высокими. Дивидендный позитив по Сбербанку может поддержать весь российский рынок. До конца года дивидендные новости могут поступить и по ВТБ".

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