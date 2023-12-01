"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 708 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 708 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,3%, стоп-приказ: 604 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Недавно компания неожиданно перевела около 100% прибыли по РСБУ на выплату дивидендов за III квартал 2023 года. Если эта норма сохранится, то, по нашим оценкам, финальные дивиденды за текущий год могут составить 30,3 руб. на акцию (4,7% доходности на обыкновенную акцию), а выплаты за 2024 год - 141,4 руб., что соответствует доходности 22% на обыкновенную акцию", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 604 руб. риск на портфель составит 0,35%", - указывают эксперты "Финама".

"Татнефть" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.

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