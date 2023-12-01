"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lululemon Athletica с целью $500 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,8%, стоп-приказ: $425, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал в четверг, 7 декабря. Предполагается, что выручка составит $2,19 млрд, а прибыль на акцию - $2,28. Учитывая значительные результаты компаний-конкурентов и снижающуюся инфляцию в США, мы высоко оцениваем вероятность того, что отчетность превзойдет ожидания и менеджмент компании даст хороший прогноз", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании демонстрируют долгосрочный восходящий тренд, торгуясь выше 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью $500. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $425 риск на портфель составит 0,34%", - указывают в "Финаме".

Lululemon Athletica - канадский бренд одежды и аксессуаров для фитнеса, йоги, бега, танцев и других активных занятий.

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