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Главная / Аналитикам / Аналитика / Дивдоходность акций Транснефти за 2023г может составить 12,5% - "Газпромбанк Инвестиции"
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01 декабря 2023 года 12:53
Дивдоходность акций Транснефти за 2023г может составить 12,5% - "Газпромбанк Инвестиции"
Дивидендная доходность акций "Транснефти" по итогам текущего года может оказаться на уровне 12,5%, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент раскрыл отчетность по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2023 года. По ее итогам мы снизили ожидания по чистой прибыли и дивидендам компании за текущий год. За девять месяцев "Транснефть" заработала своим акционерам 245,3 млрд рублей или 33,8 тыс. рублей на акцию, что предполагает доходность акционеров на уровне 23,3%. Скорректированная чистая прибыль для расчета дивидендов сократилась на 10 млрд рублей г/г и составила 190 млрд рублей за 9М23. Заработанный дивиденд за период составил 13,2 тыс. рублей против 13,9 тыс. рублей годом ранее, - указывают эксперты. - Мы ожидаем снижение показателя себестоимости от продажи нефти в четвертом квартале и размер дивиденда за этот же период в районе 5 тыс. рублей, что предполагает итоговую дивидендную доходность за 2023 год на уровне 12,5%". "В середине ноября 2023 года акционеры "Транснефти" одобрили сплит акций в соотношении 1 к 100. Торги бумагами будут приостановлены с 6 по 8 февраля 2024 года включительно. Сплит поможет повысить привлекательность и ликвидность акций нефтетранспортного гиганта. Мы продолжаем удерживать акции эмитента в нашем модельном портфеле для долгосрочного инвестора в ожидании их дробления и выплаты дивидендов в 2024 году", - отмечают аналитики в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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