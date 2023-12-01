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01 декабря 2023 года 12:21
Главными бенефициарами динамики рынка рекламы в России будут Яндекс и VK - "Мои Инвестиции"
Главными бенефициарами прогнозируемой динамики российского рынка рекламы будут "Яндекс" и МКПАО "ВК" (ранее VK Company), считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Софья Стрельцова и Полина Панина. По данным АКАР, за 9М23 объем рынка рекламы превысил 495 млрд руб., увеличившись на 30% г/г и на 22% по сравнению с 9М21. Такая динамика, отмечают эксперты, свидетельствует не только о восстановлении рынка после ухода зарубежных рекламодателей в 2022 году, но и о сохранении позитивных фундаментальных трендов. В частности, среди ключевых факторов роста АКАР выделяет устойчивый экономический рост и увеличение активности российских рекламодателей, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. В 3К23 темпы роста рынка составили 35% г/г, при этом замедление относительно динамики прошлого квартала (+50% г/г) обусловлено нормализацией базы сравнения. "По итогам всего 2023 года рекламные агентства прогнозируют темпы роста всего рынка рекламы на уровне 20-30% г/г, а в 2024 году - 11-18% г/г. Такой динамике должны способствовать постоянное развитие рекламных технологий, дальнейшее увеличение активности российских рекламодателей, локализация брендов ушедших зарубежных компаний и медиаинфляция. При этом с учетом активного развития ритейл-медиа темпы роста рекламного рынка в 2024 году могут достигнуть 35% г/г, - указывают аналитики телеграм-канала. - Мы считаем, что в 2023-2024 гг. рынок рекламы может вырасти на 27% и 15% г/г соответственно, а сегмент диджитал-рекламы - на 33% и 16% г/г соответственно. При этом не исключаем и более высоких темпов роста, учитывая заметный рост ритейл-медиа. Главными бенефициарами такой динамики рынка, безусловно, будут "Яндекс" и VK, рыночные позиции которых заметно усилились после ухода зарубежных площадок. Сохранение двузначных темпов роста рекламных доходов в совокупности с их высокой рентабельностью будут способствовать увеличению финансовых показателей этих компаний в будущем". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС/VK-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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