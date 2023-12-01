Шансы на обновление индексами S&P 500 и Nasdaq годовых максимумов в декабре сохраняются - БКС Экспресс

Возможность обновления американскими фондовыми индексами S&P 500 и Nasdaq Composite годовых максимумов в текущем декабре сохраняется, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Несмотря на перекупленность рынка и нотки эйфории у покупателей, фундаментальные факторы оказывают среднесрочную поддержку. Техническая формация заточена на обновление годовых максимумов, и вопрос с пиком может быть решен уже в наступившем декабре. Так, для S&P 500 это чуть выше 4600 пунктов, а для Nasdaq Composite - немногим ниже 14450 пунктов. Более того, для продавцов есть угроза в закреплении индексов акций выше многолетних нисходящих трендовых сопротивлений, а это уже заявка на 2024 год - пойти на абсолютные максимумы в область 4800 пунктов по S&P 500", - отмечает аналитик в комментарии.

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