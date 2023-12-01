Ориентир на движение цены золота к годовым максимумам пока актуален - БКС Экспресс

Ориентир движения котировок золота на годовые максимумы (к $2080 за тройскую унцию) пока остается актуальным, причина позитивных оценок - ожидания прекращения роста ставок центробанков и слабость доллара США, с которым у унции обратная сила связи, сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

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