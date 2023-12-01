.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Давление на котировки ОФЗ может вырасти в ближайшие недели - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 декабря 2023 года 10:33
Давление на котировки ОФЗ может вырасти в ближайшие недели - ПСБ
Давление на котировки рублевых гособлигаций может вырасти в ближайшие недели, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "Доходности ОФЗ подросли в четверг на 3-7 б.п., отыгрывая данные по дальнейшему ускорению недельной инфляции, вышедшие в среду. Это ведет к росту рисков дополнительного повышения ключевой ставки на декабрьском заседании. Кроме того, с завершением налогового периода рубль потерял часть поддержки - дальнейшее коррекционное восстановление позиций будет восприниматься инвесторами как дополнительный проинфляционный фактор накануне заседания ЦБ. В результате в ближайшее время динамика котировок госбумаг будет особенно подвержена колебаниям валютного курса, - пишет эксперт в материале. - Рекомендации для инвесторов остаются прежними. Более половины портфеля облигаций сохранять во флоатерах - на горизонте как минимум 4-5 месяцев данный портфель обеспечит высокую доходность. На бумаги с фиксированной ставкой пока рекомендуем аллоцировать до 30% портфеля (корпоративные выпуски срочностью до 3 лет), что, с одной стороны, позволяет отыграть идею снижения ставки в следующего году, с другой - ограничит размер потенциальных процентных рисков. При этом рекомендуем дождаться итогов заседания ЦБ 15 декабря, по итогам которого принимать решение об увеличении доли классических бумаг". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
.
01 декабря 2023 года 10:57
ЕЦБ, скорее всего, в декабре текущего года снова возьмет логичную паузу в повышении процентных ставок, но до перехода к их снижению пока очень далеко, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По данным первой оценки Eurostat, констатирует эксперт, годовая инфляция... читать дальше
.01 декабря 2023 года 10:17
Актуальным торговым диапазоном для котировок нефти марки Brent на ближайшее время остается $77-84 за баррель, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Главным событием четверга стало заседание ОПЕК+. Формально картель не принял решение о... читать дальше
.01 декабря 2023 года 10:05
Валютная пара доллар/рубль, вероятно, удержится в текущем месяце в диапазоне 85-90 руб./$1, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Ноябрь в целом оказался успешным для рубля. Обязательная реализация валютной выручки пока остается его ключевой поддержкой: представители ЦБ в... читать дальше
.01 декабря 2023 года 09:52
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3135-3180 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Учитывая сильное падение большинства бумаг в последние дни, не исключено, что в течение торгов готовы будут вернуться к... читать дальше
.01 декабря 2023 года 09:37
Индексу Мосбиржи не хватает драйверов для продолжения трендового роста, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина. "Российский рынок акций в четверг выглядел преимущественно слабо. Индекс Мосбиржи "сползал" к 3150 пунктам - это ровно середина того бокового коридора, в котором... читать дальше
.01 декабря 2023 года 09:25
"Финам" рекомендует "держать" бумаги (GDR) TCS Group с прогнозной стоимостью на уровне 3508 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Эмитент весьма уверенно прошел через кризисный 2022 год, а в текущем году показывает... читать дальше
.01 декабря 2023 года 09:12
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ведущей компании фармацевтической отрасли Китая CSPC Pharmaceutical Group Ltd., сообщается в обзоре. "Эмитент опубликовал в среду финансовые результаты за 9М23. Выручка, как и чистая прибыль, подросла на 1,6% г/г. Отчетность... читать дальше
.30 ноября 2023 года 19:01
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Salesforce Inc. с $250 до $285 за бумагу, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании. "Salesforce представила сильные результаты по итогам третьего квартала 2024 финансового года и дала оптимистичные прогнозы до... читать дальше
.30 ноября 2023 года 18:41
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 54 рубля за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Аэрофлот" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3К23 и 9 месяцев 2023 года. "Третий квартал является высоким "сезонным" для "Аэрофлота", что... читать дальше
.30 ноября 2023 года 18:00
Группа "Самолет" является фаворитом в строительном секторе РФ, отмечается в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции". Спрос на недвижимость в августе-октябре 2023 года обновил рекордный уровень, констатируют эксперты Мария Колбина и Николай Ковалев. Они связывают ажиотажный спрос с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.