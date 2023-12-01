Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3135-3180п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3135-3180 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Учитывая сильное падение большинства бумаг в последние дни, не исключено, что в течение торгов готовы будут вернуться к покупкам. Кроме того, динамика бумаг Сбербанка в четверг внушает оптимизм - уровень поддержки, который располагается на уровнях 272-274 рублей, удержал их от дальнейшего падения. Однако на рынке продолжают преобладать негативные настроения, котировки нефти марки Brent выглядят слабо. Это будет негативно сказываться на российском рынке", - указывает эксперт в комментарии.

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