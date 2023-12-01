Индексу Мосбиржи не хватает драйверов для продолжения трендового роста - БКС Экспресс

Индексу Мосбиржи не хватает драйверов для продолжения трендового роста, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Российский рынок акций в четверг выглядел преимущественно слабо. Индекс Мосбиржи "сползал" к 3150 пунктам - это ровно середина того бокового коридора, в котором рынок консолидируется с августа. Общая картина по нему остается прежней. Актуален широкий коридор с верхней границей на 3280-3300 пунктах и нижней поддержкой около 2985-3020 пунктах. Сейчас котировки в середине диапазона, - отмечает аналитик. - Выраженного тренда не наблюдается. Более того, с середины октября каждый новый локальный максимум и минимум оказывались ниже предыдущих, что указывает на слабость рынка и недостаток драйверов для продолжения трендового роста. Для улучшения сантимента необходимо подниматься выше отметки 3240 пунктов. Это будет сигналом в пользу последующего выхода из боковика наверх. Учитывая состав индекса Мосбиржи, подобное движение могло бы в основном произойти за счет нефтегазового и финансового секторов".

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