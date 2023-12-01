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01 декабря 2023 года 09:25
"Финам" рекомендует "держать" бумаги TCS Group с прогнозной ценой на уровне 3508 руб
"Финам" рекомендует "держать" бумаги (GDR) TCS Group с прогнозной стоимостью на уровне 3508 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Эмитент весьма уверенно прошел через кризисный 2022 год, а в текущем году показывает быстрое восстановление финансовых показателей. Так, чистая прибыль в III квартале подскочила почти в 4 раза г/г, при этом ROE остается самым высоким среди ведущих банков РФ. Мы ожидаем, что благодаря эффективной бизнес-модели и сильному бренду TCS Group сможет успешно противостоять нынешнему определенному ухудшению операционной среды и в 2024 году продолжит демонстрировать быстрый рост финпоказателей. В то же время ее расписки, на наш взгляд, в данный момент близки к справедливой оценке и не обладают каким-то значимым потенциалом роста", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-TCS-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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