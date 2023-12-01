Инвестбанк "Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций CSPC Pharmaceutical Group

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ведущей компании фармацевтической отрасли Китая CSPC Pharmaceutical Group Ltd., сообщается в обзоре.

"Эмитент опубликовал в среду финансовые результаты за 9М23. Выручка, как и чистая прибыль, подросла на 1,6% г/г. Отчетность оказалась несколько хуже наших ожиданий, однако мы оптимистично смотрим на возможность компании нарастить продажи в 4К23 благодаря разработке инновационных препаратов", - отмечает аналитик Александр Гайда.

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