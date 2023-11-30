Группа Самолет - фаворит в строительном секторе РФ - "Мои Инвестиции"

Группа "Самолет" является фаворитом в строительном секторе РФ, отмечается в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Спрос на недвижимость в августе-октябре 2023 года обновил рекордный уровень, констатируют эксперты Мария Колбина и Николай Ковалев. Они связывают ажиотажный спрос с привлекательностью льготных программ на фоне роста ключевой ставки.

Объем выдачи ипотечных кредитов за 10 месяцев 2023 года вырос на 72% г/г - до 6,3 трлн руб., превысив средний годовой результат 2020-2022 годов на 25%. Ввод жилья за 10 месяцев 2023 года составил 86 млн кв. м, что сопоставимо с показателем за 10 месяцев 2022 года.

"Лидерами по объемам строительства на текущий момент являются ПИК и "Самолет" (5,4 млн кв. м и 4,2 млн кв. м соответственно) с главным фокусом на Московской агломерации, - указывают аналитики телеграм-канала. - С инвестиционной точки зрения мы считаем "Самолет" наиболее привлекательной компанией сектора в условиях роста бизнеса, выкупа акций и агрессивной стратегии коммуникаций. Бумага торгуется на 30% ниже своих исторических максимумов. Новые направления бизнеса ("Самолет+", финтех, управляющие компании) - долгосрочные позитивные риски для котировок".

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