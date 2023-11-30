"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" с целевой ценой 0,92 руб. за штуку и потенциалом роста 11,7% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Юшковой.

Компания "Русгидро" опубликовала отчет по МСФО за III квартал 2023 года и 9 месяцев 2023 года, результаты которого оказались лучше, чем ожидали инвесторы, отмечается в комментарии. Выручка Группы увеличилась до 107,2 млрд рублей в 3К23 года (+21,9% г/г), при росте выработки на 9,5% по отношению к соответствующему кварталу 2022 года.

По итогам 9 месяцев 2023 года общая выручка Группы "РусГидро" с учетом государственных субсидий составила 410,9 млрд рублей (+21,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), EBITDA 105,2 млрд рублей (+38,4%), чистая прибыль акционеров 57,1 млрд рублей (+49,7%).

"Положительная динамика основных финансовых показателей Группы "РусГидро", главным образом, отражает индексацию тарифов в текущем году для энергокомпаний в ДФО, - полагает аналитик "Финама". - Капитальные затраты компании составили 37,8 млрд рублей за 3К23 года и почти 142 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года, на фоне чего свободный денежный поток оказался минусовым. Чистый долг также повысился: рост за 3К23 год составил 63 млрд рублей (г/г)".

Эксперт ожидает роста котировок акций "РусГидро" на фоне продолжения индексации тарифов, которые заложены в 3-летний бюджет Группы на 2024-2026 года, что позволит скомпенсировать рост экономически обоснованных затрат компании.

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