Ускорение инфляции в РФ повышает вероятность ужесточения ДКП в декабре этого года - Райффайзенбанк

Ускорение инфляции повышает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России в декабре этого года, говорится в комментарии Райффайзенбанка.

"По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция достигла 7,5% г./г. на неделе к 27 ноября, - констатируют эксперты банка. - Последний раз на таком уровне инфляция была в начале марта этого года. При этом, среднесуточный темп роста цен оказался среди самых высоких за последние недели. По итогам ноября инфляция, по нашим расчетам, составит 7,64%, а новые недельные данные увеличили оценку адаптивных ожиданий по инфляции через год (рассчитываемых нами) - с 6,1% до 6,4% г/г. Достаточно заметное ухудшение инфляционных тенденций повышает вероятность ужесточения ДКП в декабре этого года".

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