"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную цену акций Роснефти до 650 руб

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" повысили прогнозную цену акций "Роснефти" до 650 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Роснефть" опубликовала финансовые результаты за III кв. 2023 года по МСФО. Выручка увеличилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 343 млрд руб. Чистая прибыль составила 66,8 млрд руб., увеличившись более чем в 2,5 раза. Результаты вышли ожидаемо сильные на фоне высоких цен на нефть и девальвации рубля в июле-сентябре 2023 года. Повышение эффективности и контроль над расходами, включая снижение общехозяйственных и административных затрат и сохранение лидирующих позиций по удельным расходам на добычу, позволили нарастить показатель EBITDA на 86% год к году", - пишут аналитики.

Свободный денежный поток за 9 месяцев 2023 года составил 1157 млрд руб., что на 50,1% выше г/г, констатируют эксперты. "Таким образом, "Роснефть" заработала за III кв. 2023 года на дивиденды 19,75 руб., - отмечается далее в комментарии. - Кроме этого, ранее совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды 30,77 руб. за I полугодие 2023 года. По итогам года дивиденд может составить около 66 руб. Дивидендная доходность составляет более 11%. В связи с этим, повышаем целевой ориентир по акциям "Роснефти" до 650 руб.".

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