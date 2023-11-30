Дивидендная доходность акций Транснефти может составить 14,5% за 2023 год - ПСБ

Дивидендная доходность акций "Транснефти" может составить 14,5% по итогам 2023 года, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Выручка "Транснефти" в 3К23 выросла на 17%, чистая прибыль составила 63,8 млрд руб., что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании, - отмечают эксперты банка. - За 9 месяцев чистая прибыль выросла в 1,5 раза, EBITDA за 9 мес. составила 603,8 млрд руб. (+8% г/г), а за 3 квартал - 202 млрд руб. (+6,3% г/г). На рост выручки и EBITDA повлияла в основном индексация тарифа, а на кратный рост чистой прибыли - заметное сокращение потерь на курсовых разницах. В целом, мы продолжаем считать, что "Транснефть" может заплатить по итогам года порядка 21 тыс. руб. на дивиденды, что дает неплохую доходность - 14,5%. Ожидаемый сплит повышает инвестиционную привлекательность бумаг компании. Наш таргет на горизонте 12 месяцев - 187390 руб./акцию".

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