"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ConocoPhillips с целью $125,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,12%, стоп-приказ: $109,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Суммарный объем дивидендов и средств, полученных за обратный выкуп акций, за 2023 год может составить около $11 млрд, а в следующем году, по нашим прогнозам, вырасти до $12-13 млрд на фоне ожидания высоких цен на нефть. В III квартале финансовые результаты эмитента стали расти в квартальном выражении, но продолжили снижаться относительно показателей прошлого года. Выручка компании сократилась на 31,2% до $14,9 млрд, EBITDA - на 31,1% до $6,5 млрд, скорр. чистая прибыль на акцию уменьшилась на 40% до $2,16 (все показатели в годовом соотношении). Динамика финансовых результатов во многом обусловлена колебаниями цен на нефть. При этом у компании амбициозные планы: в течение 10 лет ConocoPhillips планирует наращивать объем добычи на 4-5% в год", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки находятся в боковом движении, цена откатилась к уровню поддержки. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже, а "тейк-профит" - у верхней границы диапазона. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $109,5 риск на портфель составит 0,39%", - указывают в "Финаме".

ConocoPhillips - американская нефтяная компания, которая осуществляет добычу нефти и газа в США, Норвегии, Канаде, Австралии и других странах.

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